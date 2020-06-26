Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu yasağı böyle deldi

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, 2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu ile buluşup Bebek’te yürüyüş yaptı.



Şevval Şahin’in, Amerika’dan yeni dönmüş olmasına rağmen karantina sürecine uymaması, her iki kraliçenin maske zorunluluğunu hiçe sayması dikkat çekti. Maskeyi yüzleri yerine ellerine takıp kalabalığa karıştılar.

Karantina günlerini sevgilisinin Miami'deki evinde geçiren Şevval Şahin, “Kendimle vakit geçirmeye ve karantinada yaşamaya o kadar alıştım ki normal hayata nasıl döneceğim bilmiyorum” demişti.