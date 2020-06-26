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  3. 26 Haziran 2020 14:07

Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu yasağı böyle deldi

3.5 aydır Amerika- Miami’de bulunan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, İstanbul’a döndü. Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen güzelin maske takmadığı gözlerden kaçmadı.

Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu yasağı böyle deldi
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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, 2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu ile buluşup Bebek’te yürüyüş yaptı.
 
Şevval Şahin’in, Amerika’dan yeni dönmüş olmasına rağmen karantina sürecine uymaması, her iki kraliçenin maske zorunluluğunu hiçe sayması dikkat çekti. Maskeyi yüzleri yerine ellerine takıp kalabalığa karıştılar.

 Karantina günlerini sevgilisinin Miami'deki evinde geçiren Şevval Şahin, “Kendimle vakit geçirmeye ve karantinada yaşamaya o kadar alıştım ki normal hayata nasıl döneceğim bilmiyorum” demişti.

 

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