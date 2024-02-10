Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u yeniden bir arada

Bir zamanlar televizyon ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterlerine hayat veren Jennifer Boyner ve 'Yavuz'u canlandıran Jess Molho yıllar sonra bir araya geldi.

Türk televizyonlarının efsaneleşmiş dizilerinden olan Sihirli Annem'de baba-kızı oynayan Jess Molho ve Jennifer Boyner uzun yıllardan sonra bir araya geldi. Fenomen dizide Jess Molho 'Yavuz', Jennifer Boyner ise 'Toprak' karakterine hayat veriyordu. Jess Molho sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Baba kız buluştuk" notunu düştü.