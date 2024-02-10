  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u yeniden bir arada

Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u yeniden bir arada

Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u yeniden bir arada
Güncelleme:

Bir zamanlar televizyon ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterlerine hayat veren Jennifer Boyner ve 'Yavuz'u canlandıran Jess Molho yıllar sonra bir araya geldi.

Türk televizyonlarının efsaneleşmiş dizilerinden olan Sihirli Annem'de baba-kızı oynayan Jess Molho ve Jennifer Boyner uzun yıllardan sonra bir araya geldi. Fenomen dizide Jess Molho 'Yavuz', Jennifer Boyner ise 'Toprak' karakterine hayat veriyordu.

Jess Molho sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Baba kız buluştuk" notunu düştü. 

 

Etiketler sihirli annem toprak yavuz jess molho jennifer boyner
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu Türk Bilim ekibi, Dismal Adası’ında çalışmalarını tamamlandı Türk Bilim ekibi, Dismal Adası’ında çalışmalarını tamamlandı Doğalgaz desteğinde son tarih açıklandı Doğalgaz desteğinde son tarih açıklandı Hayvan hakları savunucuları ayaklandı: Atlıkarıncalardaki maketler yasaklansın Hayvan hakları savunucuları ayaklandı: Atlıkarıncalardaki maketler yasaklansın Tartışmalar sürerken Lütfü Savaş anketi açıklandı Tartışmalar sürerken Lütfü Savaş anketi açıklandı Ankara'da son seçim anketi sonuçları Ankara'da son seçim anketi sonuçları Pahalığa onlar da dayanamadı! ''Yabancı'' komşularımız da şehri terk ediyorlar Pahalığa onlar da dayanamadı! ''Yabancı'' komşularımız da şehri terk ediyorlar Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü İstanbul'da yaşamanın maliyeti açıklandı: Asgari ücretin 3 katı da aşıldı İstanbul'da yaşamanın maliyeti açıklandı: Asgari ücretin 3 katı da aşıldı Anne ve kızı yerel seçimlerde rakip oldu Anne ve kızı yerel seçimlerde rakip oldu