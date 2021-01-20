Sıla ile boşanan Hazer Amani'nin dövmesi olay oldu

Şarkıcı Sıla ile evliliğini bitiren Hazer Amani, yeni dövmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Amani'nin boşanma sonrası bu sözleri koluna yazdırması, eski eşine gönderme olarak algılandı.

Şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani, Bodrum'da görülen dava sonrası boşandı. “Söyleyecek bir şey yok” diyerek adliyeden ayrılan Hazer Amani’nin koluna yaptırdığı dövme paylaşımı dikkat çekti.

Amani koluna "Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim" satırlarını dövme olarak yazdırdı.

Gazeteler ve internet haber siteleri, Hazer Amani’nin koluna yazdırdığı şiirin Cemal Süreya’ya ait olduğunu öne sürdü.

Haberlerde “Hazer Amani, Cemal Süreya'nın sözlerini koluna dövme yaptırdı” ifadeleri yer aldı.

Yazar Ümit Alan, şiirin Cemal Süreya’ya ait olmadığını açıkladı.

Ümit Alan, “Bu az atarlı pop şarkısı kıvamında sözleri sevdiyse bilemem de, Cemal Süreya sözü olduğunu düşünerek dövme yaptırdıysa geçmiş olsun. Böyle bir Cemal Süreya şiiri yok. Böyle bir Cemal Süreya düzeyi de yok” dedi.

Cemal Süreya’ya ait olmayan şiirlerin altında ünlü şairin adının yer almasına karşılık ise Ümit Alan şu öneriyi yaptı:

“Cemal Süreya’nın yazdığı bütün şiirler 373 sayfalık kitaba sığabiliyor. Kitaplarına girmeyenler, dergilerde veya mektuplarda kalanlar hatta yarım kalanlar dahil. Bu şiirleri baz alarak (yayınlamadan) doğruluk kontrolü yapan bir arama motoru yapmak büyük hizmet olur: @canyayinlari”