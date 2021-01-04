Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay, ünlü ismin yeğeni çıktı

TV8'de 9 Ocak Cumartesi günü ekrana gelecek olan Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu. Galatasaraylı eski futbolcu Barış Özbek'in yanı sıra futbol camiasından bir ismin daha yarışmaya katıldığı ortaya çıktı. Ünlü teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni Sancakay Ilım, Survivor 2021'de Gönüllüler Takımı'nda mücadele edecek.

SANCAKAY ILIM KİMDİR?

İşte Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım'ın hayatına dair bilgiler;

30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya gelen, İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım, spora ritmik jimnastik ile başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine futsal ile başladı. Daha sonra ise futbola yöneldi.

RUSÇA BİLİYOR

Lise 4'de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü 2 yıl okuyan Sancakay, Türkçe harici, İngilizce ve Rusça da biliyor.

KONSERVATUVARA GEÇİŞ YAPTI

Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı ve şuan lisans 4. Sınıf öğrencisi olan Sancakay, 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadı.

Sancakay Ilım, uzun süredir İstanbul'da bir mekanda vokalist olarak sahne alıyor ve kendi bestelerini seslendiriyor.

LİSANSI RİZE YEŞİL ÇAY SPOR'DA

Öte yandan Sancakay,2016 yılından bu yana Rize Yeşil Çay Spor'un lisanslı futbolcusu olarak gözüküyor.

ÜNAL KARAMAN PAYLAŞIMLARI

Survivor'da mücadele edecek olan Sancakay Ilım, dayısı olan Ünal Karaman ile bazı fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşmış durumda.





Survivor 2021'in Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı