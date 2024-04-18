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Survivor All Star'da bu sefer gözyaşları sel oldu

Survivor All Star'da bu sefer gözyaşları sel oldu
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Bu yıl kavgaların, tartışmaların ve skandalların bitmediği Survivor All Star'da dün geceki eleme gecesinde gözyaşları vardı...

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024, heyecan dolu mücadeleleriyle yakından takip ediliyor. Özgür, Yunus Emre, Yaman ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu gecede en az sms oylamasını alan isim yarışmaya veda etti. Göz yaşlarına hakim olamayan yarışmacı takım arkadaşlarına sarılarak vedalaştı.

Survivor All Star'a veda eden isim Yaman oldu. Yasin Obuz'a sarılarak ağlayan Yaman, "Seni çok seviyorum. Öz abim gibisin. Çok sahip çıktın bana." dedi.

Yarışmadan elendiğine inanmakta zorluk çeken Yaman, "Ben gidiyorum şimdi vallahi. Çok alışmıştım. Vallahi çok alışmıştım." dedi.

Survivor All Star'a veda eden Yaman'ın Ogeday'a söylediği, "Herkesin şampiyonu sensin" sözleri eleme gecesine damga vurdu.

 

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