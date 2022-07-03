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Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Ogeday'dan sarmaş dolaş poz verdi

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Ogeday'dan sarmaş dolaş poz verdi

Survivor All Star yarışmasında şampiyon olan Nisa Bölükbaşı Ogeday ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı.

Survivor 2022 All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı ayağının tozuyla yeni yaşını kultladı. Survivor yarışmasının ilk gününden beri sevgili oldukları iddia edilen Nisa ve Ogeday Girişken'den pozlar da üst üste geldi.

Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı ile aynı takımda mücadele eden olan Ogeday iddialara dair daha önce “Çıkan haberlere evet de demiyorum, hayır da demiyorum; havada bırakıyorum” demişti. Ogeday Girişken Survivor Nisa'nın yeni yaşını romantik bir poz ve notla kutladı.

ROMANTİK KUTLAMA
Ogeday notunda "Masal 24 sene önce tam bugün başladı. Mutlu sonla biten değil mutlu mutlu devam eden masalın kahramanı iyi ki doğdun" dedi.

Survivor Nisa Bölükbaşı da Ogeday ile sarmaş dolaş pozunu paylaşınca "Bu aşk değil de ne?" yorumları yağdı.

Etiketler survivor şampiyon ogeday nisa
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