Survivor'da Acun Ilıcalı özür diledi

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 69. son bölümde Survivor 2020 takımı, Acun Medya takımına karşı voleybol maçının rövanşına çıktı. İki eski profesyonel voleybolcu olan Evrim ve Nisa, geçen hafta Acun Medya takımına yenilmişti. Rövanş isteyen Evrim'in talebi kabul edildi. Evrim ve Nisa ile Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'ın takımları voleybol maçı rövanşında karşı karşıya geldi.

VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Büyük maç öncesinde Acun Ilıcalı kazanan takımın ödülünü ve yarışmacılar kimi desteklediğini sordu. Acun Ilıcalı, kazanan takımı destekleyenlerin makarna ve şeker pare tatlısı kazanacaklarını açıkladı. Geçen hafta sadece Cemal Can'ın desteklediği Nisa ve Evrim'i bu defa Yasin, Cemal Can, Mert, Berkan, Barış, Ardahan ve Ersin Korkut seçti.

Kıran kırana geçen maçta durum 2-2 oldu. Son sette ise Acun Medya takımı farkı açtı. Ancak sonradan atağa geçen Nisa ve Evrim üst üste sayılar aldı. Son anda yeniden atağa kalkan Acun Ilıcalı ve İrem Kanan seti 21-16'lık skorla almayı başardı ve maçı kazandı.

ACUN ILICALI: ÖZÜR DİLERİZ, PİŞMANIZ

Oyun sonunda ise bir kez daha kaybeden Evrim büyük üzüntü yaşadı. Evrim, "Her şeyi yaptık ama niye kaybettik anlamadım" dedi. Acun Ilıcalı ise, "Sizinle maç yaptık büyük bir keyifti. O kadar estetik ve güzelsiniz ki. Çıkardığınız toplar, uçuşlarınız falan olağanüstüydü. Ancak bizde farklı bir durum var. Yine kazandık ancak seyircilerimizden bazılarının bize gıcık olduğunu biliyorum. Özür diliyorum, kazandık ama çok üzgünüm. Bir suçumuz yok, bütün seyircilerimizden özür diliyorum. Pişmanız" sözleriyle esprili bir konuşma yaptı.

ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?

Survivor'da oldukça eğlenceli bir Anlat Bakalım oyunu yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları son bölümde Anlat Bakalım'da izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Kıyasıya süren mücadele sonrasında çikolatalı pudingi kazanan ise haftalar sonra galibiyet hasreti yaşayan gönüllüler takımı oldu.