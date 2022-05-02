Survivor'da yine kavga var! Adem ile Hikmet birbirine girdi

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşanırken yarışmaya Adem ile Hikmet arasındaki tartışma damgasını vurdu.

'Survivor 2022 All Star' tüm heyecanıyla devam ediyor. Üçüncü eleme adayı, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrası netlik kazandı. Survivor'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık ve ödül oyunu için parkura çıktı.

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu öncesi kazanan takımın yemek ödülünden de yararlanacağı açıklandı. Üçüncü oyunu kazanmak için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımında yine ilk mücadeleyi kadınlar verdi. Sema'nın Nisa'ya karşı aldığı sayı ile dokunulmazlık oyununda kadınlar yarışını 8-6 skorla ünlüler kazandı. İkinci turda erkekler karşı karşıya geldi. Oyuna hızlı başlayan ünlüler takımı Anıl'ın aldığı sayı ile öne geçerek avantaj elde etti. Ünlüler takımından Adem ile gönüllüler takımından Atakan karşılaştı. İki ismin mücadelesi sonrasında Adem, Hikmet'in sözlerine sert tepki gösterdi.

Survivor Adem'in kaybettiği oyun sonrası kenardan Hikmet'in, "tuşlara ne bastın" demesi Kılıçcı'yı zıvanadan çıkarttı. Adem, Hikmet’e “Ben senin tuşlarına basarsam görürsün” karşılığını verdi. Adem Kılıçcı'nın sözlerine karşılık Hikmet Tuğsuz ise"Hazmet, soda verelim sana soda" tavsiyesinde bulundu.

1-1 eşitlik sağlanmasından dolayı bu kez en iyiler mücadelesi yaşandı. 2-2- eşitliğin olmasından dolayı ise bayrak yarışı oynandı. Bayrak yarışında Seda-Atakan'ın sayısı ile gönüllüler takımı ödüllü dokunulmazlık oyununu kazandı. Dokunulmazlık sembolü ise hem 5/6 yapan hem de finali yapan Atakan'a verildi.