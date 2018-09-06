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  3. 06 Eylül 2018 09:35

Talat Bulut'tan ilginç doğum günü kutlaması

Tacizle suçlandığı davada takipsizlik kararı verildikten sonra diziye dönen Talat Bulut, dizide oğlunu canlandıran rol arkadaşının doğum gününü benzincide aldığı dondurmayla kutladı.

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Talat Bulut, 'Yasak Elma' dizisinde kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz etmekle suçlanmış, hakim karşısına çıkmıştı. Hakkında takipsizlik kararı kesinleşen Talat Bulut dizi ekibinin tepkisine rağmen çekimlere başlamıştı. Bulut yeni bölümleri çekilmeye başlayan dizi setinden renkli kareler paylaşmaya devam ediyor. Dizideki oğlunu oynayan İlber Uygun'un doğum gününü kutladı.

BENZİNCİDEN DONDURMA ALIP DOĞUM GÜNÜ KUTLADI

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Herkese merhaba. Bu gün İlber'in doğum günüymüş, Biz de benzincide durduk, kendimize birer tane dondurma aldık. Onun da doğum gününü kutlayacağız" diyerek eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.

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