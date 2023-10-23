Türkiye 13’üncüsü Kim Milyoner Olmak İster’de bu soruya takıldı

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan YKS 13’üncüsü yarışmacının bilemeyerek yarışmaya veda ettiği soru sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Programa katılan Bünyamin Kalaycı, dikkat çeken isimlerden biri oldu. Kalaycı, bu sene Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katıldığını ve bu sınavda başarılı olarak Türkiye 13'üncüsü olduğunu dile getirdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruyu rahatlıkla geçen yarışmacı, ikinci soruda dikkatsizliğine yenildi. İkinci soruda yarışmacının karşısına, "İnternet sitelerinde, parola güvenliği açısından 'yeni parola' oluşturulurken aranan kriterler arasında genellikle hangisi olmaz?" sorusu çıktı.

Yarışmacı hızlı bir şekilde 'C- En az bir özel karakter içermesi' cevabını verdi.

Yanlış cevap veren yarışmacı 'D- Doğum tarihine tıpatıp uyması' cevabını görünce oldukça şaşırdı.

Yarışmacı böylelikle ilk baraj kısmını geçemedi ve ödül almadan yarışmaya veda etti.