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Üç Kuruş dizisi 1. bölüm fragmanında ''İdris Koçovalı'' sürprizi

Çukur'un yerine gelecek olan Üç Kuruş dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal Üç Kuruş'la ekranlara dönüyor...

Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un birinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Roman mahallesi Çıngıraklı'da gerçekleşen görkemli düğünün dikkat çektiği tanıtımda Kartal'a (Uraz Kaygılaroğlu) ve Efe'ye (Ekin Koç) dair verilen ilk ipuçları izleyicinin ilgisini artırıyor.

Dizide Çıngıraklı'nın mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde yaşananlar konu alınacak.

 ÇUKUR'DAN ÜÇ KURUŞ'A GEÇTİLER

Geçtiğimiz sezon sonunda final yapan Çukur'da İdris Koçovalı karakterini canlandıran usta oyuncu Ercan Kesal, Üç Kuruş'la ekranlara dönüyor.

Ayrıca Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe ve Kemal rolündeki Uğur Yıldıran da Üç Kuruş'ta önemli rollerde oynayacak.

 Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

 Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

 'Üç Kuruş' çok yakında her pazartesi Show TV'de!

 

Etiketler ÜÇ KURUŞ ÇUKUR İDRİS KOÇOVALI
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