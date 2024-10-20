Ünlü astrolog Dinçer Güner erken seçim için tarih verdi

Koronavirüs pandemisini öngören ünlü astrolog Dinçer Güner, bu sefer erken seçim için tarih verdi.

Ekonomik kriz ve şiddet olaylarının artmasıyla erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi. Ne zaman yeniden sandıklara gidileceği siyasetin önemli tartışma konularından biri oldu. Konuyla ilgili bir yorum da astroloji dünyasından geldi.

Erken seçim için tarih verdi

Siyasi ve küresel birçok olayda nokta atışı öngörülerde bulunan ünlü astrolog Dinçer Güner, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Yapılacak erken seçimde Cumhuriyetin kurucu ayarlarına geri döneceğiz" açıklamasının yer aldığı paylaşımı alıntılayan Güner, "2025 Mart-Mayıs" notunu düştü.

Daha önce koronavirüs pandemisini de bilen ünlü astroloğun erken seçim tahmini sosyal medyada gündem oldu.