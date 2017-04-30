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  1. 30 Nisan 2017 18:42

Ünlü müzisyen hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü piyanist ve müzisyen Yavuz Özışık hayatını kaybetti.

Ünlü müzisyen hayatını kaybetti
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Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu. Akay, “Bir süredir hastanede tedavi gören ve Türk müzik dünyasında yeri doldurulamayacak ünlü müzisyen Yavuz Özışık’ı kaybettik. Onu San Remo Müzik yarışmalarında, yarışmada birinci gelen şarkıyı hemen o gece çalıp söylemesi ve Cenk Koray ile Halit Kıvanç’lı Pazar eğlencelerinden hatırlayacaksınız.


Özışık'ın cenazesi, Pazartesi günü Şakirin Camii’nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazı sonrası, Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek. Nur içinde yatsın inşallah.”  ifadelerini kullandı.

Ünlü piyanist Yavuz Özışık 7 Aralık 1942 yılında Bandırma’nın Doğançay ilçesinde dünyaya geldi. Özışık, İlham Gencer’in desteğiyle profesyonel müzik yaşamına atıldı. İki 45'lik plak Yapan Özışık, Cenk Koray ve Halit Kıvanç’lı Pazar eğlencelerinde ise 750 kez televizyon programına çıktı. Yavuz Özışık iki kız babasıydı.

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