  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü oyuncu ''akıl sağlığım için'' dedi Bahçeli'yi engelldi

Ünlü oyuncu ''akıl sağlığım için'' dedi Bahçeli'yi engelldi

Ünlü oyuncu ''akıl sağlığım için'' dedi Bahçeli'yi engelldi
Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli'yi Twitter'dan engellediğini duyuran oyuncu Sermiyan Midyat, "Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim" dedi.

Önceki gün Fenerbahçe taraftarının “Hükümet istifa” sloganları dünkü Beşiktaş-Antalyaspor maçında da tekrarlanmasına MHP lideri Devlet Bahçeli tepki gösterdi.

Kulüp başkanlarının önlem almasını ve maçların seyircisiz oynanmasını isteyen Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifasını duyurdu.

Oyuncu Sermiyan Midyat da  Bahçeli’yi Twitter’dan engellediğini duyurdu.

Midyat, “Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim” dedi.

 

Etiketler Sermiyan Midyat oyuncu devlet bahçeli akıl sağlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hayalet şehre dönen Antakya'nın son hali yürekleri yaktı
Cübbeli Ahmet de ''felaket'' tarihi verdi
Taksitlendirilen borçlarla ilgili yeni karar; o şart kaldırıldı
Malatya'daki yeni depremde 22 bina yıkıldı!
Deprem bölgesinde utandıran görüntü: Kıyafetleri yol kenarına attılar
ODTÜ'lü profesörden ''İstanbul taşınsın'' önerisi
Nüfusu 1 milyon artan ilimiz alarm veriyor! Kentte boş ev kalmadı
Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulundu, ifadeye çağrıldı
İstanbul'da dehşet gecesi! Silahlar konuştu, yaralılar var
5 ilimiz birden sallandı! Adıyaman'da büyük deprem