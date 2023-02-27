Ünlü oyuncu ''akıl sağlığım için'' dedi Bahçeli'yi engelldi

MHP lideri Bahçeli'yi Twitter'dan engellediğini duyuran oyuncu Sermiyan Midyat, "Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim" dedi.

Önceki gün Fenerbahçe taraftarının “Hükümet istifa” sloganları dünkü Beşiktaş-Antalyaspor maçında da tekrarlanmasına MHP lideri Devlet Bahçeli tepki gösterdi. Kulüp başkanlarının önlem almasını ve maçların seyircisiz oynanmasını isteyen Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifasını duyurdu. Oyuncu Sermiyan Midyat da Bahçeli’yi Twitter’dan engellediğini duyurdu. Midyat, “Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim” dedi.