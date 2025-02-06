Ünlü rapçiye otizm teşhisi konuldu

Magazin gündeminden düşmeyen Amerikalı ünlü rapçi Kanye West, kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı.

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. "Runaway", "Stronger", "Famous" ve "Love Lockdown" gibi birçok hit parçaya imza atan ünlü isim, kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı.

47 yaşındaki rapçiye 2016 yılında bipolar bozukluk teşhisi konulmuştu. Ancak, West yakın zamanda eşi Bianca Censori'nin teşvikiyle bir doktora gittiğini ve burada farklı bir teşhis aldığını belirtti.

The Download adlı podcast'te konuşan West, eşi Bianca'nın kendisini bir doktora götürdüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Doktor bana 'Kişiliğinizde bipolar gibi hissettirmeyen bir şey var. Daha önce bipolar hastalar gördüm' dedi."

West, bu değerlendirmeden sonra geçmişteki davranışlarını tekrar gözden geçirdiğini ve bazı hareketlerinin aslında otizm belirtileri olabileceğini fark ettiğini belirtti.

"İnsanlar bana yardım etmeye çalışıyor ama ben genellikle söylenenlerin tam tersini yapmak istiyorum. Böyle anlarda kontrolü kaybettiğimi hissediyorum."

İLAÇ KULLANMAK İSTEMİYOR

Kanye West, şu anda herhangi bir ilaç kullanmadığını ve bunun sebebini şu sözlerle açıkladı:

"Açıkçası, dünyaya getirdiğim şey yaratıcılık. Yaratıcılığınızı koruduğunuz sürece, bu yükselişe değer."

ELON MUSK’A GÖNDERDİĞİ MESAJDA BAHSETMİŞTİ

West’in otizm teşhisiyle ilgili ilk açıklaması aslında daha önce gündeme gelmişti. 2023 yılında ortaya çıkan Twitter (X) CEO’su Elon Musk ile mesajlaşmalarında rapçi şu sözleri yazmıştı: