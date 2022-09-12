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  3. Ünlü şarkıcının eşinden şoke eden iddia: ''Hem aldatıyor, hem de şiddet uyguluyor!''

Ünlü şarkıcının eşinden şoke eden iddia: ''Hem aldatıyor, hem de şiddet uyguluyor!''

Ünlü şarkıcının eşinden şoke eden iddia: ''Hem aldatıyor, hem de şiddet uyguluyor!''

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun, Kaan Boşnak'ı kendisini aldatıp, şiddet uygulamakla suçladı.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak, eşi Başak Ceylan Torun'a ve çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi.

Torun yaptığı paylaşımda “Ailem ve oğlum için susuyordum ama susmamam gerektiğini anladım" ifadelerini kullandı.

 "HEM ALDATILIYOR HEM ŞİDDETE UĞRUYORUM"

Torun yaptığı paylaşımda "Hem aldatılıyor hem şiddete uğruyorum. Yıllardır susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş” ifadelerini kullanırken açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" dedi.

Etiketler Başak Ceylan Torun Kaan Boşnak şiddet darp dayak aldatma
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