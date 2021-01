Ünlü şarkıcının son hali Jennifer Lopez'e benzetildi

Son dönemlerde makyajı ve kıyafet seçimleri nedeniyle Jennifer Lopez'e benzetilen Ziynet Sali, bu benzetmeye tepki gösterip, hakkında yapılan yorumlara yanıt olarak Şarkıcı, "Evet, bunu yıllardır duyuyorum. Hatta birçok çekimimizde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum. Bunu lütfen ukalalık olarak almayın. Jennifer Lopez'i sanatçı kimliği ile çok beğenen birisi değilim. Sahne şovları derseniz harika ama sanat noktasında çok beğenmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BEĞENEN DE OLDU, ELEŞTİREN DE

Her geçen gün dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'e biraz daha benzemeye başlayan Sali, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla bir kez daha gündem oldu. Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan ünlü şarkıcının paylaşımının altında dikkat çeken ifadeler de yer aldı. Bazı takipçileri ''Yerli Jennifer Lopez... As bayrakları as!'' sözleriyle Sali'nin son halini beğenirken, bazı takipçileri de ''Keşke bu kadar zorlamasaymış. Biz Ziynet Sali'yi kendi olduğu için seviyoruz.'' yorumunda bulundu.