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  3. 21 Aralık 2018 15:11

Usta sanatçı Cüney Kosal vefat etti

Türk müziğinin usta ismi Cüneyt Kosal, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Usta sanatçı Cüney Kosal vefat etti
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Birçok önemli isimle çalışan Türk müziğinin usta ismi Cüneyt Kosal hayatını kaybetti. Kanun sanatçısı da olan Kosal, geçtiğimiz Şubat ayında ‘Musiki’ dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görülmüştü. Kosal, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda almıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., Kosal'ın vefatıyla ilgili açıklama yaptı. İBB Kültür A.Ş.'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Yakın dönem Türk musikisinin en önemli üstatlarından Cüneyt Kosal’ın vefatını teessür ile öğrendik. Yeri doldurulamayacak büyük bir değeri kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."

Cüneyt Kosal kimdir?
1931 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Cüneyt Kosal, ünlü bestekar Hammamizade İsmail Dede Efendi’nin yaşadığı mahallede doğup büyüdü. Babası Mehmet Vedat Kosal hukukçu bir noterdi. Müziğe ilgisi ise annesi Sacide Kosal’ın kanun ve ud çalması ile başladı. Emin Ongan ile tanıştıktan sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti’nin çalışmalarına katılmaya başlayan Kosal, kanun eğitimi sonrası Nevzat Atlığ’nın teşvikiyle 1952’den itibaren müziğini radyoda da icra etmeye başladı. Cüneyt Kosal, yurt içi ve yurt dışında pek çok icra sergiledi ve kayıt yaptı. Türkiye Diyanet Vakfının İslam Araştırmaları Merkezi’ne Türk musikisi nota arşivini bağışlayan Kosal’ın ismi Üsküdar’da bir sokağa verildi. TRT Müzik kanalında yayınlanan bir belgeselde de hayatı anlatılan Kosal’a 2016 yılında Beyoğlu Belediyesince verilen ‘Itri Türk Musikisi Ödülleri’nde ‘Hayat Boyu Başarı Ödülü’ takdim edildi.

İHA

cüneyt kosal , ibb kültür aş. , sanatçı
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