Yeni sevgilisi Necla Karahalil, Cem Yılmaz'ı gösterisinde yalnız bırakmadı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, dün geceki gösterisinde sevgilisi Necla Karahalil'i ağırladı...

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla tüm gözleri üzerine çeken Türk komedisinin önde gelen ismi Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Necla Karahalil'in olduğu ortaya çıkmıştı. Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıkan aşk, gündem olmuştu. İki ayakkabının poz verdiği fotoğrafta, "İşte o kadar" notu düşülmüş, kim olduğu konuşulmuştu. Çok geçmeden gizemli ayakkabının sahibinin kim olduğu ise Necla Karahalil'in ilan-ı aşk paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.