Yıldız Tilbe'ye evlilik teklifi ! Yaşını sorunca...

Sahne aldığı mekanda 19 yaşındaki hayranının evlilik teklifi karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Yıldız Tilbe, "19 yaşında olsaydım seni kaçırmazdım" dedi.

Yıldız Tilbe, sevenleriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkan yeni albümü 'Kış Gülleri'nin ilk konserinde ünlü şarkıcı, hem yeni şarkılarını hem de eski parçalarını seslendirdi.

"BENİMLE EVLENİR MİSİN YILDIZ?"

HT Magazin'de yer alan habere göre, konser sırasında Tilbe bir de evlilik teklifi aldı. Tilbe, "Benimle evlenir misin Yıldız?" diye bağıran genç hayranına, "Kaç yaşındasın?" diye sordu.

"19 YAŞINDA OLSAYDIM SENİ KAÇIRMAZDIM"

Hayranının 19 yaşında olduğunu öğrenen Tilbe, "19 yaşında olsaydım seni kaçırmazdım" diyerek herkesi güldürdü.