  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Yılmaz Erdoğan açıkladı: Organize İşler dizi oluyor

Yılmaz Erdoğan açıkladı: Organize İşler dizi oluyor

Yılmaz Erdoğan açıkladı: Organize İşler dizi oluyor

Yılmaz Erdoğan Dilberay filminin galasında yeni projesini ilk kez açıkladı.

Artık zamanının büyük bir kısmını Köyceğiz’deki çiftliğinde geçiren Yılmaz Erdoğan geçen çarşamba Dilberay filminin galasına abisi Mustafa Erdoğan’la katıldı.

Erdoğan, galada hem filmin oyuncularından kardeşi Deniz Erdoğan’a hem de öğrencisi ve Neşeli Hayat filmideki partneri Büşra Pekin’a destek oldu.

 YENİ PROJESİNİ AÇIKLADI
Galada merakla beklenen yeni projesini açıklayan Yılmaz Erdoğan şunları söyledi:

''Çekimlere ağustos -eylül gibi başlayacağız. Organize İşler’i 8 bölüm dizi yapacağız. İlk defa burada açıklıyorum. Şimdi senaryo yazıyorum, senaryo bittikten sonra kimlerin rol alacağı belli olacak. Eski ekipten de oyuncular olacak, yeni isimler de eklenecek.”

Etiketler yılmaz erdoğan gala proje
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arda Kural aylar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
Sere Serengil'den olay Ece Erken yorumu: Kocasının 40'ını çıkaramayabilir
14 aydır koronavirüsten kurtulamayan adamın isyanı! 78 kez testi pozitif çıktı
Üç metreye ulaşan kar kalınlığı o ilimizi tamamen yuttu
''Filozof Atakan'', Atakan Kayalar geri döndü
2 milyon dolar indirim yapıldı ama... Kimse bu evi satın almak istemiyor
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ''hain'' diyen çocukla ilgili ilk açıklama
Ağrı'da zam protestosu: Yüzlerce kişi sokağa indi
Ne ev, ne altın, ne de kripto para... Yatırımını oyuncak arabalara yapıyor
Vatandaş isyanda! Bankalar faiz oranlarını neden düşürmüyor ?