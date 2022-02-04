Yılmaz Erdoğan açıkladı: Organize İşler dizi oluyor
Yılmaz Erdoğan Dilberay filminin galasında yeni projesini ilk kez açıkladı.
Artık zamanının büyük bir kısmını Köyceğiz’deki çiftliğinde geçiren Yılmaz Erdoğan geçen çarşamba Dilberay filminin galasına abisi Mustafa Erdoğan’la katıldı.
Erdoğan, galada hem filmin oyuncularından kardeşi Deniz Erdoğan’a hem de öğrencisi ve Neşeli Hayat filmideki partneri Büşra Pekin’a destek oldu.
YENİ PROJESİNİ AÇIKLADI
Galada merakla beklenen yeni projesini açıklayan Yılmaz Erdoğan şunları söyledi:
''Çekimlere ağustos -eylül gibi başlayacağız. Organize İşler’i 8 bölüm dizi yapacağız. İlk defa burada açıklıyorum. Şimdi senaryo yazıyorum, senaryo bittikten sonra kimlerin rol alacağı belli olacak. Eski ekipten de oyuncular olacak, yeni isimler de eklenecek.”
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol