''Yuvamın yıkılma sebeplerinden biri Ebru Gündeş'tir''

Flash TV, ekranlarında yayınlanan "Al sana haber" adlı programa telefonla katılan Seren Serengil, canlı yayında Ebru Gündeş'i "yuvasını yıkan kişi olmakla" suçladı.

Flash Tv’ de yayınlanan “AL SANA HABER” in her gün değişen konuk yorumcularında masada Erol Köse, Yeliz Yeşilmen ve Bahar Candan vardı. Programa Seren Serengil'in Ebru Gündeş hakkında yaptığı açıklama damga vurdu.



Ebru Gündeş ve Yaşar İpek’in aşk iddiaları gündeme gelince Seyhan Soylu programında Gündeş’i eleştirerek, Ebru’nun Seren’e olan nefretinden dolayı bu ilişkiyi bilinçli başlattığını ve bunun aslında bir rövanş olduğunu söylemişti.

Seren Serengil ile olan dostluğu nedeniyle olanlara şahit olduğunu söyleyen Seyhan Soylu; “Yaşar İpek evimizi silahlarla bastı. Seren’in o tarihte yuvasının çatırdamasının sebeplerinden biri Ebru Gündeş olduğunu biliyorum.

Yaşar İpek’in Ebru’ya zaafı vardı. Seren o dönem ‘Ebru geçmişimde ne kadar adam varsa her birine ayrı ayrı yazılıyordu. Yuvamın yıkılmasına sebep oldu’ diyerek omuzumda ağladı.” diyerek açıklama yapmıştı.

Seyhan Soylu’ nun programına telefonla bağlanan Seren Serengil bomba açıklamalarda bulundu. İşte o konuşmanın detayları;

Soylu; “Serenciğim Yaşar İpek ile boşanma döneminde Yaşar evimizi basmıştı biliyorsun silahlarla. Bugün gidip ifade verdim bununla ilgili. O gün korktun mu?”

Serengil; “O benim için o kadar geride kaldı ki bu konuların değeri yok benim için. Hiç bir duygum yok. Sadece o davamız sürüyor ona da avukatlarımız gidip geliyor.”

Soylu; “O zaman seni uyarmıştım ve Ebru Gündeş ile olan yazışmalarını söylediğimde fenalık geçirdin, hastanelik oldun. Niye o zaman duyguların yok muydu?”

Serengil; “O zaman evliydim. Boşanma aşamasındaydım ama duygular hemen bitmiyor ki. Söylediklerinden etkilenmişimdir tabi ki. Bugün hiçbir değeri yok benim için.”

Soylu; “Boşanma sebeplerinden biri Ebru Gündeş’ ti.”

Serengil; “Benim için hiç bir kadın sebep olamaz. Birçok şey yaşadık ve etkilendim. Tabi ki boşanma sebeplerinden biridir."

Soylu; “O tarihte henüz boşanmamıştınız. Ve çocuk halen vardı çocuğu düşürmemiştin. Bu olaylar ortaya çıkınca çok üzülmüştün. Ve çocuğunu düşürmüştün. Hiç gönül koymuyor musun?”

Serengil;“Ben senin evindeyken Eylem İpek’in kocasıyla birlikte kapıya gelmesi çok ağır gelmişti çünkü daha önce de onlar beni ölümle tehdit etmişti. Ama şu an hiçbir önemi yok. Ebru Gündeşmiş başka kadınlarmış çok önemi yok. Sebepler bir tane değil.

Soylu; “Bugün Yaşar’ın Ebru ile flörtleşmeleri medyada yer alıyor, ne diyorsun? Öfkeleniyor musun? Seyhan doğru söylemiş diyor musun?

Serengil; “Onları biliyordum. Senin bana söylediğin her şeyin doğru olduğunu biliyordum zaten. Ama bugün için hiçbir şey ifade etmedikleri için konuşmaya tenezzül etmiyorum.

Soylu; “Ama geçmişinde Ebru Gündeş ile ilgili ben seni yine uyarmıştım. Cengiz İmren ile ilgili. Ebru Gündeş Cengiz’den şarkı istiyordu ama o vermediği için sen devreye girmiştin ikna ettin. Ve Ebru Cengiz’den şarkı almıştı. Birkaç gün sonra da sen Cengiz ile kavga etmiştin.

Cengiz’ in evine o gün Ebru Gündeş gidiyor ve o gün orada kaldığını da Cengiz’ in yanındaki çocuk bize söylemişti. Sonra sen Cengiz’ i arayıp kıyameti koparmıştın ve ağzına geleni saymıştın. O gün yine beraberdik. Ebru Gündeş’ in hem Cengiz İmren ile ardından da Yaşar İpek ile birlikte olduğu iddiaları, bu hatun seni mi izliyor ne yapıyor? ”

Serengil; “Benim eskilerimde ne var bilmiyorum. Çok kıymetli oluyor benden sonra herkes. Ebru Gündeş ile ilgili ise o tarihten sonra bir daha hiç konuşmadım. O dedikodular çıkınca ben aradım kendisini ama bir daha telefonlarıma çıkmadı. Bu da her şeyi açıklıyordu. Boş ver o da yaralı zaten. Hadise de onun kocasını aldı zaten.”