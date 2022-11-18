''128 milyar dolar'' haberine hapis cezası

BirGün Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Mustafa Kömüş hakkında, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın şikayetiyle “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezası istendi.

İstanbul Anadolu Adliyesi 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı Kömüş için hapis cezası talep etti.

Kömüş ve avukatı Tolgay Güvercin savunmalarında “Merkez Bankası’nın eriyen 128 milyar doları” iddialarının haberin yapıldığı dönemde oldukça sık dile getirildiğini ve herhangi bir hakaret kastı olmadığını, Albayrak’ın bakanlık yaptığı için ağır eleştirilere katlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca Avukat Güvercin, haberin yaklaşık 200 kelimeden oluştuğunu “128 milyar dolar”la ilgili kısmın sadece bir cümlede bulunduğunu ve bunun da hakaret kastının olmadığını gösterdiğini aktardı.

Savcı ise mütalaasında “Haber içeriğinde Berat Albayrak’ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ithamlarda bulunulduğu”nu iddia ederek Kömüş hakkında hapis cezası talep etti.

Mütalaanın ardından Avukat Güvercin yazılı beyan vermek için ek süre talep etti. Mahkeme bu talebi kabul ederek duruşmayı 28 Mart 2023’e erteledi.