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Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel CNN Türk canlı yayınında birbirine girdi

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TBMM'de dün gerçekleşen İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri tartışmalarının konuşulduğu CNN Türk canlı yayınında Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel birbirlerine girdi.

TBMM'de dün gerçekleşen İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesinde tansiyon yükseldi.

CHP'li milletvekilleri, kayyum uygulamalarını protesto etmek amacıyla toplantı salonunun girişine barikat kurarak oturumu gergin bir atmosfere taşıdı. Barikat sırasında kadın milletvekillerinin ön saflarda yer alması dikkat çekerken, bu durum farklı tepkilere yol açtı.

 Protesto sırasında CHP'li Ali Mahir Başarır ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında sert bir sözlü tartışma yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Başarır’a, “Kadınları önünden çeker misin?” diyerek tepki gösterdi.

Protestolar ve karşılıklı sert ifadeler görüşmelere damgasını vururken, bütçe oturumuna gerginlik eşlik etti.

TBMM'de dün gerçekleşen İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri tartışmalarının konuşulduğu CNN Türk canlı yayınında Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel'in birbirlerine girgid.

TBMM'DEKİ KRİZ CANLI YAYINDA TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sunduğu programda TBMM'de yaşanan kriz ele alındı. Yaşanan olayı yorumlayan gazetecilerden Abdülkadir Selvi, CHP'liler tarafından gerçekleştirilen bu eylemin hiçbir kabul edilebilir yanı olmadığını savunarak, "Meclis'te bu barikatı kuranlar terör örgütleridir, bunu yapanların sokakta barikat kuran teröristlerden farkı yoktur" ifadelerini kullandı. Bu sözlere karşı çıkan İsmail Dükel ise, "CHP'li Ali Mahir Başarır, sadece İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile 2 dakika konuşabilmek istiyor. Reddedilince bu olaylar patlak veriyor. CHP'li vekillerin amacı bilgi almaktı" şeklinde konuştu.

TBMM'de dün gerçekleşen İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri tartışmalarının konuşulduğu CNN Türk canlı yayınında Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel'in birbirlerine girgid.

TARTIŞMA ALEVLENİNCE FULYA ÖZTÜRK DEVREYE GİRDİ

Tartışmanın bu anında iki gazeteci de giderek daha hararetli bir şekilde ve ayağa kalkarak konuşurken, moderatör Fulya Öztürk ve diğer konuklar, ortaya çıkan karmaşayı dindirmek için Selvi ile Dükel'i sakinleştirmeye çalıştı.

TBMM'de dün gerçekleşen İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri tartışmalarının konuşulduğu CNN Türk canlı yayınında Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel'in birbirlerine girgid.

Programın ilerleyen anlarında ikili aynı üslupla tartışmaya devam edince Fulya Öztürk yine devreye girerek iki konuğunu da uyardı:

"Bakın izleyiciler mesaj atıyor, 'Ne dediğiniz anlaşılmıyor, gerginliğin neden çıktığını da anlamadık, konuşmalarını da anlamıyoruz' diyorlar."

 

Etiketler Ali Mahir Başarır abdülkadir selvi Ali Yerlikaya kavga tartışma canlı yayın cnntürk İsmail Dükel
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