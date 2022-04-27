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  3. aHaber'den sosyal medyayı sallayan motosiklet fuarı videosu için ilk açıklama

aHaber'den sosyal medyayı sallayan motosiklet fuarı videosu için ilk açıklama

İstanbul Motobike İstanbul 2022 fuarında A Haber muhabiri Murat Dada ile fuar görevlisi arasında geçen diyaloğa ilişkin açıklama geldi.

A Haber muhabiri Murat Dada'nın Motobike İstanbul 2022 fuarında görevliyle arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem olmuştu.

 Dada'nın “minyatür” dediği motor için görevli “Minyatür değil bu” derken, sunumuna devam eden Dada bir diğer motorun ise amatörler için olduğunu söylediği sırada “Amatörler için değil, profesyoneller için” yanıtı geldi.

Görüntülerin gündem olması üzerine A Haber'den resmi açıklama geldi. Kanalın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "A Haber ile ilgili sosyal medyada başlatılan linç kampanyasında, kendi haberimizden kırpılarak servis edilen görüntü muhabirimiz ve fuar görevlisinin habere kattıkları mizahtan ibarettir" denildi.

 Açıklamada, "Kanalımızı yalan haberlerle hedef alanlar hakkında hukuki süreç başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler ahaber video motobike murat dada
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