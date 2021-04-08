Ahmet Hakan Hürriyet'in haberi için özür diledi
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, Hürriyet'in internet sitesinde yayımlanan haber için özür diledi.
Haberde “Darbe bildirisi” yorumunda bulunan Hürriyet gazetesi, 104 emekli amiral arasında CHP üyesi olanlar ve yakınları CHP üyesi olanların listesini yayımladı.
Hakan, "Hatayla yüzleşmek, yanlışa yanlış demek, özür dilemekten kaçınmamak... Tüm bunların erdeminin farkındayız. Bu haberin mağdur ettiği herkesten ve okurlarımızdan özür diliyoruz" dedi.
Hakan yazısında "İnternet haberciliğinin kendine özgü hızının yol açtığı bir hız kazasıydı bu haber. Fark eder etmez derhal yayından çektik. Fakat sonuçta kısa bir süreliğine de olsa yayında kalmış oldu." dedi.
HABER3COM'UN NOTU
Ey Ahmet Hakan! Senin sonradan öğrendiğin internet haberciliğini biz 20 yıldır yapıyoruz! İnternet haberciliğinin refleksini de biliyoruz, harf hatasını da, mantık hatasını da... Ama biz 20 yıldır hata yapıp kimseyi ifşa etmiyoruz!
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