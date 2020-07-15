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  3. 15 Temmuz 2020 15:02

Barış Yarkadaş: ''Murat Ağırel’e tam bir haftadır diş zulmü çektiriliyor''

Barış Yarkadaş, cezavinde tutuklu bulunan Gazeteci- Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel’in yaşadığı sağlık sorununu HALK TV’de yayınlanan ‘’Şimdiki Zaman Siyaset’’ programında dile getirdi.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, tutuklu bulunan Murat Ağırel’in diş ağrısından dolayı geçen hafta cezaevinin revirine götürüldüğünü ve burada 5,5 saat bekletildiğinin bilgisini verdi.

Yarkadaş, cezaevi revirinde 5,5 saat bekletilmesinden dolayı kamuoyunda oluşan tepki üzerine tutuklu gazeteci Murat Ağırel’in Okmeydanı Diş Hastanesi’ne getirilip, iki dişinin çekildiğini söyledi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptı. Yarkadaş, ‘Murat bunu unutmadık, izliyoruz,  takip ediyoruz.’’dedi.

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