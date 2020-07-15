Barış Yarkadaş: ''Murat Ağırel’e tam bir haftadır diş zulmü çektiriliyor''

Gazeteci Barış Yarkadaş, tutuklu bulunan Murat Ağırel’in diş ağrısından dolayı geçen hafta cezaevinin revirine götürüldüğünü ve burada 5,5 saat bekletildiğinin bilgisini verdi.

Yarkadaş, cezaevi revirinde 5,5 saat bekletilmesinden dolayı kamuoyunda oluşan tepki üzerine tutuklu gazeteci Murat Ağırel’in Okmeydanı Diş Hastanesi’ne getirilip, iki dişinin çekildiğini söyledi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptı. Yarkadaş, ‘Murat bunu unutmadık, izliyoruz, takip ediyoruz.’’dedi.