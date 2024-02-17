Buket Aydın'ın yeni kanalı belli oldu

Ünlü haber sunucusu Buket Aydın, aralık ayında yayın hayatına başlayan Gaziantep merkezli GRT kanalında program sunacak.

Aralık ayında uydu üzerinden yayın hayatına başlayan GRT, kadrosunu her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor. GRT, Türk televizyon kanallarının en başarılı haber sunucuları arasında yer alan Buket Aydın’ı da kadrosuna dahil ederek önemli bir atak gerçekleştirdi.

Kanaltürk, TRT, NTV ve Kanal D’deki sunuculuk performansı ile televizyon izleyicisinin büyük beğenisini toplayan ve onlarca ödüle layık görülen Buket Aydın GRT’teki programlarına önümüzdeki hafta başlıyor. Başarılı sunucu Buket Aydın, GRT’de her Salı günü GRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan "Buket Aydın’la Gündem Özel" programını sunacak.

Gaziantep’in uydu üzerinden yayın yapan tek kanalı olan GRT’de programlarına başlayacak olan Buket Aydın, ekonomi ve siyaset dünyasının başarılı isimlerini konuk edecek. İlgi çekici konu ve konukları ile seyircinin karşısına çıkacak olan Buket Aydın’ın sunacağı "Buket Aydın’la Gündem Özel" programı her salı günü saat 20.30’da başlayacak.

Yayıncılık alanında 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Gaziantep merkezli GRT, önce bölgenin ardından da tüm Anadolu’nun sesi olmayı hedefliyor.