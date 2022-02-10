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Cem Küçük'ten AK Parti'ye ''şaşırtan'' tepki: ''Bezdirdiniz''

Cem Küçük'ten AK Parti'ye ''şaşırtan'' tepki: ''Bezdirdiniz''

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, AK Parti iktidarına canlı yayında adeta bayrak açtı. "İnsanları canından bezdirdiniz" diyen Küçük herkesi şaşırttı.

TGRT Haber'de ekrana gelen sabah programını sunan ve AK Parti'ye yakınlığı ile tanınan Cem Küçük, akaryakıta gelen zamlar nedeniyle AKP'ye tepki gösterdi.

Elektrik faturalarına gelen yüksek zamları da gündeme getiren Cem Küçük, "Elektrikte düzenleme yapılması şart." ifadelerini kullandı.

"Maalesef benzine yine zam geldi" diyerek gelen akaryakıt zammını duyuran Cem Küçük, "Bu zamlar iyi değil. İnsanları canından bezdirdi zamlar. Bu elektrik faturalarına ve zamlara bir yerde dur denmesi gerekiyor. Elektrikte düzenleme yapılması şart." diyerke hükümeti uyardı. 

Etiketler cem küçük ak parti yandaş isyan elektrik faturaları zamlar zam
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