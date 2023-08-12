Cem Uzan küresel medya patronu olarak medyaya geri dönüyor

İki ay önce yaptığı sürpriz bir açıklamayla siyaseti bıraktığını açıklayan Cem Uzan medya sektörüne "küresel medya patronu" olarak dönmeye hazırlanıyor.

Halen Fransa'da bulunan iş insanı Cem Uzan Haziran ayında yaptığı açıklamada "Ben şahsen kendim artık aktif siyaseti bırakıyorum. Türkiye'nin konuları gündeme geldiği zaman fikrimi öğrenmek isteyenlere her zaman fikrimi paylaşırım. Her zaman destek olurum" diyerek siyaseti bıraktığını açıklamıştı.

Siyasete veda eden Cem Uzan'ın yeni adımı belli oldu. Cem Uzan en güçlü olduğu sektör olan medya sektöründen dev bir geri dönüşe hazırlanıyor.

Cem Uzan bu sefer medyaya sadece Türkiye bazında değil, global bazda dünya çapında geri dönüş için ilk adımını attı.

VidiStar.tv ile yeni jenerasyon streaming adımını atan Cem Uzan kürsel bir medya patronu olmaya hazırlanıyor.

Cem Uzan, yeni adımı VidiStar.tv ile "STAR" isminden de kopamadığını göstermiş oldu.

Bakalım VİDİSTAR.TV Medya dünyamıza başka neler getirecek....