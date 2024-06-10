CNBC-e yayın hayatına başladı

Bir döneme damgasını vuran CNBC-e Türkiye kanalı tam 9 yıllık aranın ardından bugün yeniden yayına başladı.

6 Kasım 2015 tarihinde yayın hayatına son vererek yerini TLC Türkiye kanalına bırakan CNBC-e 9 yıllık aranın ardından bugün tekrar yayın akışına başladı.

Kanal, gün boyu sürecek canlı yayın içeriğiyle Türkiye'ye dair finans ve iş dünyası haberlerine, iç ve dış yapımlara ve yarışma programlarına yer verecek.