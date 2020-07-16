  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. 16 Temmuz 2020 14:50

Deniz Yücel'e 2 yıl 9 ay hapis cezası

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Deniz Yücel'e 2 yıl 9 ay hapis cezası
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Yücel, yazdığı bir makale nedeniyle 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanmış ve yaklaşık bir yıl sonra serbest bıraılmıştı. Deniz Yücel davası, son yıllarda Türk-Alman ilişkilerinin gerilmesine yol açan birçok etkenden biri olarak görülüyor.

İstanbul Başsavcılığı "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Yücel hakkında 15 yıl ve 3 ay hapis cezası istemişti.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Deniz Yücel , Die Welt gazetesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM