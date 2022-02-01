Digitürk çalışanları isyanda: ''Açlığa mahkum edilmek isteniyoruz''

Digitürk çalışanları, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik buhrana ve TÜİK'in yüzde 36 enflasyon açıklamasına rağmen kendilerine yapılan yüzde 17'lik zamma tepki gösterdi.

Türkiye, geçtiğimiz yılı büyük bir ekonomik kriz ile kapattı. TÜİK Aralık ayı enflasyonunu %36,08 olarak açıklarken, bağımsız araştırma kuruluşu ENAG yıllık enflasyonu %82,81 olarak duyurdu.

Resmi enflasyon rakamlarının bile zirveyi gördüğü ekonomik krizin ortasında Digitürk medya emekçilerine enflasyon altında zam yapılması tepki çekti.

Twitter hesabından seslerini duyurmaya çalışan Digitürk emekçileri, "Digitürk medya emekçileri olarak yıllardır sürdürülen enflasyon altı zamlarla ezildik .Bu yıl itibariyle %17 zamla açlığa mahkum edilmek isteniyoruz ve bunu asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

BBC TÜRKÇE ÇALIŞANLARI KAZANMIŞTI

BBC Türkçe çalışanları da enflasyon altında yapılmak istenen yüzde 6'lık zamma tepki göstermişti. BBC İstanbul ofisi çalışanların maaş zammı talebiyle başlattıkları grev anlaşmayla sonuçlanmış ve çalışanlar yıllık yüzde 32'lik zam kazanmıştı.