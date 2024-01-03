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Fatih Altaylı'dan ''eline sağlık'' açıklaması

Fatih Altaylı'dan ''eline sağlık'' açıklaması
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Gazeteci Fatih Altaylı, 'Şehitlere rahmet Filistin’e destek yürüyüşü'nde tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir adlı vatandaşın yumruklanması olayının ardından yaptığı “Eline sağlık” paylaşımına açıklık getirdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, 1 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleştirilen, “Şehitlere rahmet Filistin’e destek yürüyüşü” sırasında, tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir adlı vatandaşın yumruklanması olayıyla bağdaşlaştırılan, “Eline sağlık” ifadesiyle bir paylaşım yaptı.

Bugün konuyla ilgili konuşan Altaylı, YouTube kanalında yayınlanan “Fatih Altaylı yorumluyor: Türkiye'de 'özgür irade' sevilen ve istenen bi' meziyet değil!” başlıklı yayınında şunları söyledi:

“Dün bu olaylar patlayınca ve olaylar olmaya başlayınca ben bir tweet attım. Tek bir şey söyledim. Elinize sağlık. Hiçbir özne yazmadan ve hatta bunu yazarken. Bir arkadaşım vardı, dedi ki Kimin nesi? Dedi ki Bak bakalım kim ne anlayacak? Çünkü yumruk atanı yakalayanlar eline sağlık olabilir. Yumruk atanın eline sağlık. Herkesin olabilir. Kim ne anlayacak abi? Bir anda ne kadar adam varsa ortaya döküldü ve sanki ben yumruk atanın eline sağlık diyormuş gibi. Halbuki ben hiçbir şey demiyorum. Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum.”

Etiketler eline sağlık fatih altaylıo açıklama paylaşım
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