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Gazeteci Ahmet Tulgar hayatını kaybetti

Gazeteci Ahmet Tulgar hayatını kaybetti
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Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar (63) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti.

 Tulgar'ın vefatını, İletişim Yayınları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, "Dostumuz, yazarımız Ahmet Tulgar'ı kaybettik, çok üzgünüz..." ifadelerine yer verildi.

Tulgar, 1959'da İstanbul'da doğdu. Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu.

Sabah Dergi Grubu'nda 1987'de başladığı gazeteciliğe çeşitli gazete, dergi ve TV kanallarında muhabir, yazar ve yönetici olarak devam etti.

Etiketler ahmet tulgar
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