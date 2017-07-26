Gülse Birsel, komedi içerikli sinema filmiyle dönüyor

Başarılı kalemiyle komedi sektöründe dikkat çekici bir yerde bulunan Gülse Birsel, sessizliğini iki yeni proje ile bozacak. İlk etapta film projesini hayata geçirmeyi isteyen Birsel, kış aylarında bir de sit-com dizisi çıkaracak seyircisinin karşısına… Film projesinde başrolü Engin Günaydın’a emanet eden Birsel dizi hakkında ise şimdilik bir bilgi vermedi. Film projesi için ilk adımı atan Gülse Birsel gelişmeleri merak eden takipçilerini şu paylaşımla bilgilendirdi: “Bu sıradan kare aslında bir komedi filminin ilk fotoğrafıdır! Bitmiş, düzeltmeleri tamamlanmış bir senaryo, hepsi gerçekleşmiş bir cast listesi, pazartesi ilki yapılacak okuma provasına hazırlık için kahve… Ve laptop ekranında gidilememiş tatil! (Hangi kanal diye soranlara. Film: Sinema filmi! Yani sinemada seyredilen! Dizi de var, ama o ayrı, o kış ortasına.)