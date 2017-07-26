  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. 26 Temmuz 2017 12:38

Gülse Birsel, komedi içerikli sinema filmiyle dönüyor

Uzun zamandır süren sessizliğini bir sinema filmi ve dizi projesi ile sonlandıracak olan Gülse Birsel, sinema filmi için ilk aşamayı tamamladı.

Gülse Birsel, komedi içerikli sinema filmiyle dönüyor
A+ A-

Başarılı kalemiyle komedi sektöründe dikkat çekici bir yerde bulunan Gülse Birsel, sessizliğini iki yeni proje ile bozacak. İlk etapta film projesini hayata geçirmeyi isteyen Birsel, kış aylarında bir de sit-com dizisi çıkaracak seyircisinin karşısına… Film projesinde başrolü Engin Günaydın’a emanet eden Birsel dizi hakkında ise şimdilik bir bilgi vermedi. Film projesi için ilk adımı atan Gülse Birsel gelişmeleri merak eden takipçilerini şu paylaşımla bilgilendirdi: “Bu sıradan kare aslında bir komedi filminin ilk fotoğrafıdır! Bitmiş, düzeltmeleri tamamlanmış bir senaryo, hepsi gerçekleşmiş bir cast listesi, pazartesi ilki yapılacak okuma provasına hazırlık için kahve… Ve laptop ekranında gidilememiş tatil! (Hangi kanal diye soranlara. Film: Sinema filmi! Yani sinemada seyredilen! Dizi de var, ama o ayrı, o kış ortasına.)

 

gülse birsel , komedi , sinema filmi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM