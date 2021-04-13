Haydar Dümen'den kötü haber

Posta gazetesinde uzun yıllardır cinsel dertlere çare arayan Haydar Dümen izne çıkma kararı aldı. Kaynak: Haydar Dümen'den okuyucularını üzen karar

Posta gazetesinde uzun yıllardır cinsel içerikli sorulara yanıt veren Haydar Dümen yorgunluğundan dolayı izne çıktığı belirtildi.

Gazeteden duyurulan haberde Dr. Haydar Dümen ve Dr. Ali Gürsoy sizden mail, gaks, mektup yoluyla gelen soruları Posta'da cevaplıyor. Konularında otorite olan bu iki doktora soru yağıyor. Doktorlarımız yorgun düştüler, dinlenmeye ihtiyaçlatı var. Biz de ramazanı fırsat bilip soruların yanıtlandığı sayfamıza bir süre ara veriyoruz. Ramazan Bayramı'nın ardından 17 Mayıs Pazartesi'den itibaren Dr. Haydar Dümen ve Dr. Ali Gürsoy'un sorularınıza verdikleri yanıtları tekrar yayınlamaya başlayacağız." denildi.