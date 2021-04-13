Haydar Dümen'den kötü haber
Posta gazetesinde uzun yıllardır cinsel dertlere çare arayan Haydar Dümen izne çıkma kararı aldı. Kaynak: Haydar Dümen'den okuyucularını üzen karar
Posta gazetesinde uzun yıllardır cinsel içerikli sorulara yanıt veren Haydar Dümen yorgunluğundan dolayı izne çıktığı belirtildi.
Gazeteden duyurulan haberde Dr. Haydar Dümen ve Dr. Ali Gürsoy sizden mail, gaks, mektup yoluyla gelen soruları Posta'da cevaplıyor. Konularında otorite olan bu iki doktora soru yağıyor. Doktorlarımız yorgun düştüler, dinlenmeye ihtiyaçlatı var. Biz de ramazanı fırsat bilip soruların yanıtlandığı sayfamıza bir süre ara veriyoruz. Ramazan Bayramı'nın ardından 17 Mayıs Pazartesi'den itibaren Dr. Haydar Dümen ve Dr. Ali Gürsoy'un sorularınıza verdikleri yanıtları tekrar yayınlamaya başlayacağız." denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol