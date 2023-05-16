İsmail Küçükkaya'dan Sözcü'ye çok ağır tepki

Gazeteci İsmail Küçükkaya'dan seçim sonuçları için "Demek ki millet TOGG’muş" manşeti atan Sözcü gazetesine çok sert tepki.

Halk TV programcısı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin sonuçları için "Demek ki millet TOGG’muş" manşetini atan Sözcü'yü, depremzedelerle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle eleştirdi.

Gazete, manşetinde şunlara yer vermişti:

“Demek ki emekliler 15 bin liralık bayram ikramiyesini istememiş...

Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş...

Demek ki depremzedeler bedava ev yerine parayla almak istemiş...

Demek ki vatandaşımız yoksulluk sınırı altında yaşamaya razıymış...

Demek ki gençlerimiz güzel bir gelecek vaadini istemiyormuş...

Demek ki gençlerimizin ÖTV'siz telefon ve otoya ihtiyacı yokmuş...

Demek ki vatandaş mültecilerin ülkeye doldurulmasına razıymış...

Demek ki işçi, memur ve emekli insanca bir maaş istemiyormuş... Demek ki insanlarımız zamlarla ezilmekten rahatsız değilmiş...”

'YAKIŞIK ALIR BİR MESAJ OLARAK OKUMADIM'

Küçükkaya, "Çarpıcı bir manşet atmışlar. Bir eksiği var bence, ben olsam tamamlardım, Bir de itirazım var efendim. Depremzedelerle ilgili. Şuna katılmadığımı ifade etmek isterim; 'Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş' bunu doğrusu yakışık alır bir mesaj olarak okumadım" görüşünü ifade etti.

Küçükkaya sözlerinin devamında da, "Bu seçimle ilgili en üzüldüğüm tartışmalardan biri budur. Deprem bölgesinin gerçekliğini anlamadan, deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın haleti ruhiyesini, beklentilerini, korkularını, kaygılarını, yaşadıkları travmayı anlamadan ‘canım bunlar da iktidara oy veriyorlar’ diyerek kolaycı ve acımasız eleştiri yapılmasını uygun bulmuyorum efendim" diye konuştu.