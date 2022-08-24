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İsmail Küçükkaya'nın ardından şimdi de Fatih Portakal iddiası

İsmail Küçükkaya'nın ardından şimdi de Fatih Portakal iddiası

İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrılarak Halk TV'ye geçmesinin ardından medya kulisleri şimdi de Fatih Portakal hakkındaki bu iddiayla çalkalanıyor.

Yıllardır Fox TV'de sabah programları sunan İsmail Küçükkaya'nın artık Halk TV'de program sunacağı ifade edildi. Açıklama Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan geldi. 

Mahiroğlu Twitter’dan yaptığı ilk paylaşımda, “Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma, adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik. Halk TV şimdi daha da güçleniyor. Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek. Ailemize hoş geldin...” diye yazdı.

Bu haberin ardından medya kulislerinde şimdi de Fatih Portakal hakkında bir iddia kulaktan kulağa konuşuluyor.

Fatih Portakal'ın da Cafer Mahiroğlu ile temasta olduğu ve Halk TV'nin kadrosuna katılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

İsmail Küçükkaya Fox TV'den ayrıldı; işte yeni adresiİsmail Küçükkaya Fox TV'den ayrıldı; işte yeni adresiMedya

 

Etiketler ismail küçükkaya fatih portakal
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