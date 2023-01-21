Kovulan muhabirden Akit’e FETÖ suçlaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında söylediği “Halk idam edilmesini istiyor” sözlerinden sonra gerici işten kovulan Mehmet Özmen, kovulduğu Akit’e FETÖ borsası suçlaması yöneltti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediklerinden sonra gerici Akit’ten kovulan Mehmet Özmen sosyal medya üzerinden paylaşılmalarına devam ediyor. Özmen son yayınladığı video da Akit’e FETÖ borsası suçlaması yöneltti. Özmen, “Akit’in merkezinde FETÖ borsası kurmuşlar” dedi. FETÖ borsası ayağında Osman Nuri Karahasanoğlu ve Serdar Uslu’nun olduğunu söyleyen Mehmet Özmen bir iş insanının da bu grup içinde olduğu ve iş insanının FETÖ dosyasının kapatılması karşılığında milyon liralık anlaşma yaptıklarını iddia etti.

Özmen şöyle konuştu:

“Ben FETÖ ile mücadele ederken Bunlar AKİT’in merkezinde FETÖ borsası kurmuşlar. FETÖ Borsası ayağında, Osman Nuri Karahasanoğlu bir yanda, Serdar Uslu bir yanda diğer yanda da bir işadamı var. O işadamına da sıra gelecek şimdi kim olduğunu söylemiyorum. O işadamının FETÖ dosyasını nasıl kapattırdığınızı çok iyi biliyorum. Türkiye’nin en iyi tanıdığı o işadamının FETÖ dosyasını kapatıp karşılığında kaç milyon aldığınızı çok iyi biliyorum. Biz kelle koltukta bu ülke bu bayrak için FETÖ ile mücadele ediyoruz siz FETÖ’cülerin dosyasını kapatmak için milyonları götürdünüz. FETÖ’cü FETÖ’cü diye haberler yapıyorsunuz ardından sözleşmeyi de basıyorsunuz. Ne ala… Nasıl insansınız siz”