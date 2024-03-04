KRT genel yayın yönetmeni Fikret Bulut istifa etti

Bir süre önce el değiştiren KRT TV'de 4 yıldır kanalın genel yayın yönetmenliğini yapan Fikret Bulut görevinden istifa etti.

Fırat Bozfırat'ın satın almasının ardından 'Mustafa Sarıgül" söylentileriyle yeni bir döneme başlayan, KRT TV'de istifalar da sürüyor.

MedyaRadar’ın haberine göre 4 yıldır genel yayın yönetmenliği yapan Fikret Bulut, kanaldan ayrıldı.

KRT’den istifaya ilişkin açıklama yapılmazken daha önce de krttv.com.tr'nin genel yayın yönetmeni Cihan Güner ve haber koordinatörü Barış Can istifa etmişti.

Kanal daha sonra 1 yıldır güvencesiz olarak çalıştırılan editör Mert Şişman'ı işten çıkarmış, ombudsmanlık görevi yapan Faruk Bildirici’nin görevine ve yazılarına da son vermişti.