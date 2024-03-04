  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. KRT genel yayın yönetmeni Fikret Bulut istifa etti

KRT genel yayın yönetmeni Fikret Bulut istifa etti

KRT genel yayın yönetmeni Fikret Bulut istifa etti
Güncelleme:

Bir süre önce el değiştiren KRT TV'de 4 yıldır kanalın genel yayın yönetmenliğini yapan Fikret Bulut görevinden istifa etti.

Fırat Bozfırat'ın satın almasının ardından 'Mustafa Sarıgül" söylentileriyle yeni bir döneme başlayan, KRT TV'de istifalar da sürüyor. 

MedyaRadar’ın haberine göre 4 yıldır genel yayın yönetmenliği yapan Fikret Bulut, kanaldan ayrıldı. 

KRT’den istifaya ilişkin açıklama yapılmazken daha önce de krttv.com.tr'nin genel yayın yönetmeni Cihan Güner ve haber koordinatörü Barış Can istifa etmişti.

Kanal daha sonra 1 yıldır güvencesiz olarak çalıştırılan editör Mert Şişman'ı işten çıkarmış, ombudsmanlık görevi yapan Faruk Bildirici’nin görevine ve yazılarına da son vermişti.

 

Etiketler KRT genel yayın yönetmeni fikret bulut istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da kırmızı et için ayrı ayrı fiyatlar! İstanbul'da kırmızı et için ayrı ayrı fiyatlar! Yılın ilk aşk bombası patladı: İşte Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Yılın ilk aşk bombası patladı: İşte Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Hafta boyunca hava nasıl olacak ? İşte gün gün hava durumu tahminleri Hafta boyunca hava nasıl olacak ? İşte gün gün hava durumu tahminleri Motosikletli gezgin çifte tecavüz girişimi! Motosikletli gezgin çifte tecavüz girişimi! Sokak ortasında güpegündüz görülmemiş cinayet Sokak ortasında güpegündüz görülmemiş cinayet Antalya'da yaz havası! Sahillere akın edip denize girdiler Antalya'da yaz havası! Sahillere akın edip denize girdiler Prof. Ahmet Ercan, İstanbul'da hangi adayı destekleyeceğini açıkladı Prof. Ahmet Ercan, İstanbul'da hangi adayı destekleyeceğini açıkladı Genç kız el konulan dev pitonunu geri istedi: Evcil, zararı yok Genç kız el konulan dev pitonunu geri istedi: Evcil, zararı yok Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Kim Milyoner Olmak İster'de bu soruya 2 üniversite öğrenci de yanıt veremedi Kim Milyoner Olmak İster'de bu soruya 2 üniversite öğrenci de yanıt veremedi