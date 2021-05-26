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Leman'dan gündeme bomba gibi düşecek AK Parti kapağı

Leman'dan gündeme bomba gibi düşecek AK Parti kapağı

Her hafta gündemden olayları kapağına taşıyan LeMan, yeni kapağıyla da çok konuşuldu.

Mizah dergisi LeMan bu haftaki kapağını gündeme damga vuran organize suç örgütü lideri Sedat Peker videolarına gönderme yaparak siyaset, mafya, medya ilişkilerini kapağına taşıdı.

İşte LeMan’ın olay yaratan o kapağı:

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