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Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel mahkemeye başvurdu

Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel mahkemeye başvurdu
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Eski 2. Sayfa sunucuları Müge Dağıstanlı Erdoğan ile Gülşen Yüksel Salt haklarında ortaya atılan iddialarla ilgili adli süreci başlattı.

Son bulan 2. Sayfa programının ünlü sunucuları Müge Dağıstanlı Erdoğan ile Gülşen Yüksel haklarında ortaya atılan iddialarla ilgili adli süreci başlattı.

'Özel hayatın gizliliğini ihlal, hakaret ve iftira' suçlarının işlendiği gerekçesiyle avukatları Mustafa Akkuş ve Ergin Akçay aracılığıyla Çağlayan Adliyesi'ne gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan iki gazeteci yaptıkları açıklamada "İlk adımı attık ve iftiracılardan hukuki olarak hesap soracağız" dedi.

Çağlayan Fikri Haklar eski hakimi Avukat Mustafa Akkuş yapmış olduğu açıklamada "Müvekkillerimiz, uzun yıllara yayılan gazetecilik kariyerleri boyunca birçok başarı elde etmiş, prestijli ödüllerle ödüllendirilmiş ve Türkiye'nin en çok izlenen magazin programını 18 yıl boyunca birlikte sunmuşlardır. Ancak, müvekkillerimizin isimlerini kullanmak suretiyle takipçi arttırma derdindeki kendini YouTuber olarak tanıtan kişi ya da kişilerin gerçeklerle alakası olmayan itham ve iddialarda bulunmasının, kişisel sayfalarda bu asılsız iddiaların paylaşılmasının, müvekkillerinin şeref ve haysiyetlerini zedelediğini, kişilik haklarını hedef aldığını, kişisel ve aile huzurlarına tehdit teşkil eden yorumlara sebebiyet verdiğini, söz konusu hukuka aykırı ve suç teşkil eden eylemlere Türk yargısınca gerekli cezanın verileceğine inancımız tam" dedi.

Etiketler Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Müge Dağıstanlı Gülşen Yüksel dava mahkeme iddia
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