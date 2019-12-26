Nurettin Yıldız’ı eleştiren Zafer Arapkirli beraat etti

Sözcü Gazetesi’nden Ümit Türk’ün haberine göre, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya Zafer Arapkirli ve avukatı katıldı. Nurettin Yıldız’ı ise avukatı temsil etti. İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve gazeteciler de duruşmayı izlemek için hazır bulundu.

Şikayetçi Nurettin Yıldız’ın avukatı, müvekkilinin iddia edilen cümleleri kurmadığını ve planlı bir saldırı olduğunu iddia ederek Zafer Arapkirli’nin hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti.

KIZIMA SÖZ VERDİM: İTİRAZIMI SÜRDÜRECEĞİM

Daha sonra Zafer Arapkirli; “Sabah gelirken kızım uzaklardan aradı. Bana, ‘babacım kendine dikkat et’ dedi. Ben de ona söz verdim ve ‘Hem kendime hem sana hem de hemcinslerine sahip çıkmak adına, onların küçük yaşta evlenmelerini savunanlara itirazlarımı sürdüreceğime, onların oyun çağında evlendirilmek değil okula gönderilmek ve eğitilmek suretiyle toplumda eşit ve özgür birer birey olarak yetişmelerine öncülük edeceğime, benim gibi gazeteci, İlknur hanım gibi avukat, siz sayın yargıç gibi adliyelerde adalet dağıtmak üzere görev alabileceklerini ve bunun için mücadele edeceğimi’ söyledim. İtirazım bunadır. Müştekiye dönük şahsi bir kastım yoktur” diye konuştu.

MÜŞTEKİ AVUKATI: İSLAM DÜŞMANI KESİMLER

Arapkirli’nin avukatı İlknur Adiller de, “Müvekkilim bir düşünce biçimine dur demektedir. Müştekiye dönük bir eylem kastı yoktur. Sosyal medyada böyle bir görüş belirtiyorsa bunun eleştirilmesine tahammül etmesi gerekmektedir” dedi. Daha sonra tekrar söz alan Nurettin Yıldız’ın avukatı, müvekkilinin de çocuk evliliklerine karşı olduğunu savunarak, “Müvekkilim bir din alimi, ona yönelik kötü algı oluşturulmaktadır. Bunu yapanlar da İslam düşmanı kesimlerdir” şeklinde konuştu.

Zafer Arapkirli (sağdaki) duruşmaya İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu (ortada) ve avukatı İlknur Adiller (soldaki) ile katıldı.

“ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM, KİMSEYE DAVA AÇMIYORUM”

Bunun üzerine söz alan Arapkirli, “Hiç kimsenin İslam ya da din düşmanlığı yok. Sadece dinin ve dini metinlerin kullanılarak toplumun dejavantajlı bireylerine yönelik özelde kız çocuklarına yönelik menfur bir saldırı söz konusudur” ifadesini kullandı. Arapkirli ayrıca, gazeteci olarak toplumsal meseleler üzerine yazdığını için her gün kendisine de sosyal medya üzerinden hakaretler edildiğini, hatta ölüm tehditleri aldığını ancak meseleyi şahsileştirip kimseye dava açmadığını ifade etti.

BERAAT ETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

NE DEMİŞTİ?

Zafer Arapkirli sosyal medya üzerinden “Evinize gittigˆinizde karınızın, kızınızın suratına nasıl bakıyorsunuz? Bunu mu savunuyorsunuz? Bu lafların altına imza atıp yayınlasın burada… Utanmıyorlarsa! Kepazeligˆi ahlaksızlıgˆı nasıl savunuyorsun. Bu as¸agˆılık pisliklere kimse dur demeyecek mi?” şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Nurettin Yıldız’ın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Zafer Arapkirli hakkında “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” diyen Nurettin Yıldız’a Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla “Hakaret” ettiği iddiasıyla 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.



