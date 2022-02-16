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RTÜK'ten Halk TV'ye ''Ayşenur Arslan'' cezası

Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik tartışma yaratan sözleri nedeniyle Halk TV'ye para cezası ve program durdurma cezası verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, gazeteci Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle oy çokluğuyla, Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verildiğini duyurdu.

Ayşenur Arslan ne demişti?
Arslan programda, "Halil Falyalı kendini, TMT Türk Mukavemet Teşkilatı'nın üyesi olarak tanıtırdı. Türk Mukavemete Teşkilatı adada, yakın hinterlandında suikastlarla bilinen, illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" ifadelerini kullanmıştı.

Ayşenur Arslan'ın canlı yayındaki sözlerine incelemeAyşenur Arslan'ın canlı yayındaki sözlerine incelemeMedya

 

 

Etiketler ayşenur aslan rtük halk tv
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