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  3. 30 Mayıs 2017 14:21

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı ?

Dokunulmazlık oyununun ardından elemeye kalan isimler belli oldu.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı ?
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TV8'in reyting rekortmeni yarışması Survivor 2017'de büyük finale sayılı günler kala, heyecanın düzeyi de iyice yükseldi.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Adı en çok yazılan Sabriye ve bireysel dokunulmazlığı kazanan Adem'in adını verdiği Furkan elemeye kalan 2'nci isim oldu.

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde Gönüllüler ve Ünlüler haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunu 2-0 Gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyunu ise Adem'in oldu.

Ada konseyinde adı en çok yazılan Sabriye ve bireysel dokunulmazlığın sahibi Adem'in adını verdiği Furkan eleme adayları oldu. Son konseyde ayrıca Acun Ilıcalı, ilerleyen günlerde Türk televizyon tarihinde görülmemiş bir ödül olacağını söyledi. Survivor'da salı günü oynanacak ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyi yapılacak ve elenen isim belli olacak.

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