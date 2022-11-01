  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Türk Medya Grubu’nun acı günü: Metin Yeşildağ hayatını kaybetti

Türk Medya Grubu’nun acı günü: Metin Yeşildağ hayatını kaybetti

Türk Medya Grubu’nun acı günü: Metin Yeşildağ hayatını kaybetti
Güncelleme:

Türk Medya Grubu sahibi Zeki ve Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Metin Yeşildağ hayatını kaybetti.

Star, Akşam ve Güneş gazeteleri ile 24 ve 360 televizyonlarının sahibi Zeki ve Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Metin Yeşildağ hayatını kaybetti.

İşadamı Ethem Sancak 2017 yılında Türk Medya Grubu’nu Yeşildağ kardeşlere satmıştı.

 Kardeşlerden Hasan Yeşildağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’nden arkadaşı.

Etiketler star ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
12 Kasım'da saat 18.57'ye dikkat! Herkese mesaj gönderilecek
Büyük aşkta mutlu sona doğru! Ünlü çift evleniyor
''Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?'' anketinden sürpriz sonuçlar
Mahir Ünal'ın istifasında dikkat çeken iddia
Roma dönemine ait lahit mezar açıldı: İçinden insan kemikleri çıktı...
Tarım Kredi marketleri Kasım ayının indirimli ürünlerini açıkladı
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan ''faiz'' isyanı
Kılıçdaroğlu ''İşte ispatladım'' diyerek seslendi: ''Şerefin varsa istifa edersin''
Camide ''Atatürk'' gerginliği! İmama tepki gösteren vatandaşa cemaat müdahale etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı