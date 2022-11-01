Türk Medya Grubu’nun acı günü: Metin Yeşildağ hayatını kaybetti

Türk Medya Grubu sahibi Zeki ve Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Metin Yeşildağ hayatını kaybetti.

Star, Akşam ve Güneş gazeteleri ile 24 ve 360 televizyonlarının sahibi Zeki ve Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Metin Yeşildağ hayatını kaybetti.

İşadamı Ethem Sancak 2017 yılında Türk Medya Grubu’nu Yeşildağ kardeşlere satmıştı.

Kardeşlerden Hasan Yeşildağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’nden arkadaşı.