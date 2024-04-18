Uğur Dündar'dan babalık davası için yeni açıklama

Hakkında babalık davası açılan Uğur Dündar, katıldığı canlı yayında "Benimle ilişki yaşadığını söyleyen kadını hiç tanımıyorum. Kendimden çok eminim, DNA raporu da bunu tescilledi. Hanımefendi sarı saçlı diye 'Senin baban Uğur Dündar' demişler" ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, ablasının babasının Uğur Dündar olduğunu ve dava açtıkları söylemesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkındaki babalık iddiasını kesin bir dille reddeden ve DNA raporu ile durumun tescillendiğini söyleyen Uğur Dündar, dava detaylarını anlattı. Dündar, ilişki yaşadığı iddia edilen Suphiye Orancı'yı hiç tanımadığını söyledi.

"SARI SAÇLI OLDUĞU İÇİN ONA 'SENİN BABAN UĞUR DÜNDAR' DEMİŞLER"

Dün akşam Sözcü TV'ye konuk olan Uğur Dündar, dava süreciyle ilgili şunları söyledi: "Bu dava 2022 yılında başladı. Dava dilekçesine baktığımda güya 1985 yılında İzmir'de tanışmışız. Ben o zaman bekarım. Bir süre beraber yaşamışız ve 1986 yılında da benden bir çocuğu olmuş. Davayı açan kişi de benden olduğunu iddia eden hanımefendi. Kendimden o kadar emindim ki... Metin Akpınar 'Bir gecelik hikaye' diyor ama bizim bir süre birlikteliğimiz olmuş. İnsan muhakkak hatırlar, ben böyle bir isimle asla birlikte olmadım. Kendimden çok eminim. Anadolu'da bir şehirde oturuyorlar ben o eve gidip ben sizin babanız değilim diyebilirdim. Hanımefendi evli, 2 çocuğu var. İkna da ederdim. Yetiştirme yurdunda büyüyen çocukların yaşadıkları travmaları çok iyi bilirim, onlara böyle hikayeler anlatılır. Anladığım kadarıyla da kızın sarı saçlı olduğunu gören bir kişi 'Senin baban Uğur Dündar' demiş ve onu inandırmış. Bu duruma kızmadım, içerlemedim ve empati yaptım. Kız çocuğunun ne kadar ıstırap çektiğini düşünebiliyorum."

"BİZ KAMERA ÖNÜNDE SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERDİK"

"Ben konuşmak yerine dava yoluna gitmeyi tercih ettik. Gizlilik kararı olduğu için ne ben ne de hanımefendi bir açıklama yapmadı. Ablası benim ismimi verdi. DNA raporunun doğruladığını bildiği halde haberi yokmuş gibi çıktı. Kendimden emin olduğum için eşime ve çocuklarıma da endişe etmemeleri gerektiğini söyledim. Biz hastanede kamera önünde kan ve saç örneği verdik, rapor 7 ay sonra geldi. Bu rapor 15-20 gün önce geldi. Raporda benim, kızın babası olmadığımı söyleniyor."

"DUYGU NEBİOĞLU'NUN BİLMEDEN KONUŞTUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Duygu Nebioğlu'nun "Adli Tıp raporunun manipüle edildiğini düşünüyoruz" sözlerine de cevap veren Dündar, "Bunun bilmeden söylenen ifadeler olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse Adli Tıp Kurumu'nun raporunu tahrif edemez. O raporun altında imzası bulunan saygı değer bilim insanlarına da hakaret kabul ederim. Onların da bu konuda suç duyurusunda bulunma hakkı doğdu" dedi.

"ANNE VE BABASINI BULMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

Kızı olduğunu iddia eden Dilara G. ile konuştuğunu söyleyen Uğur Dündar,"Son derece terbiyeli, iyi aile terbiyesi almış biri. Ben onların yaşadığı şehre dedikodu olabilir yuvası etkilenebilir diye gitmedim. Hanımefendiye her şeyi anlattım. Annesini tanımadığımı ve ilişki yaşamadığımızı söyledim. Anne ve babasını bulma konusunda da elimden geleni yapacağımı söyledim. Onun adına çok üzülüyorum adına asla dava açmayacağım. Zor şekilde büyüdüğünü biliyorum. Haziran ayında karar davası olacak ve mahkemenin bizim haklılığımızı ortaya çıkaracağını biliyorum. İzmir'de birlikte olduğumuzu söylemiş ben İzmir'e o dönem gitmedim. Ben eşimle evlendikten sonra 1993 yılından sonra İzmir'e gittim. Benden hamile kaldığını söylediği dönem ben Hürriyet'te çalışıyordum, hamile kalan biri gelip işyerime hesap sormaz mı, rakip kanala gidip bunu anlatmaz mı? Dava sonuçlandığında bizim de karşı dava açma hakkımız doğacak ama ben çocuklara dava açmam. Onlara kızamam. Elimden gelen yardımı da yapmaya hazırım. Sonuçta onlara da öyle anlatmışlar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sabah'a röportaj veren Duygu Nebioğlu, "Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" dedi. Nebioğlu'nun bahsettiği kişinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı.

UĞUR DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA: ADLİ TIP KURUMU BİYOLOJİK BABALIK İDDİASINI REDDETTİ

Hakkındaki iddianın ardından sabaha karşı X hesabından bir açıklama yapan Uğur Dündar, davanın devam ettiğini ve gizlilik kararı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son söze söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"