Ünlü kadın spiker canlı yayında çok kötü yakalandı

BBC haber sunucusu Maryam Moshiri, canlı yayına girerken rejiye yaptığı el hareketi canlı yayına yansıyınca ortalık karıştı.

BBC haber sunucusu Maryam Moshiri’nin, yayın için geri sayım yapıldığı sırada başını yana eğerek ekrana doğru orta parmağını gösterdiği anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Saniyeler sonra canlı yayında olduğunu fark eden Moshiri, “Londra’dan canlı yayın, burası BBC News” diyerek haberleri sunmaya başladı.

Söz konusu görüntülere çok sayıda tepki gelmesi sonrası Moshiri bir özür açıklaması yayınladı. Moshiri sosyal medya platformu X’e yaptığı açıklamada ekip şakalaştığını ifade etti.

Maryam Moshiri, açıklamasında şu ifadeleri kullandı

“10’dan geriye sayarken 1’e geldiğimizde şaka olsun diye parmağımı çevirdim ve bunun kameraya yansıyacağını fark etmemiştim. Ekiple aramızda özel bir şakaydı ve canlı yayına çıktığı için çok üzgünüm! Bunun olmasını istemezdim, kırdıysam ya da üzdüysem özür dilerim. Hareket çekmiyordum. Ekip arkadaşlarıma yönelik aptalca bir şakaydı.”