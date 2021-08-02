Yangın bölgesinde A Haber ekibine tepki: ''Sayenizde!''

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın söndürme çalışmalarını takip eden A Haber ekibi, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Muğla Marmaris'te 5 gündür süren yangınlardan en çok etkilenen yerlerden Hisarönü Mahalles'inde alevler giderek büyüyor. Birkaç noktaya sıçrayan yangın yerleşim yerlerine de zarar vermeye devam ediyor.

A Haber muhabiri canlı yayında olduğu sırada kameralar yangını gösterirken, "Şu anda bizim üzerimize geliyorlar. Vatandaşlar çok öfkeli. Çetin buraya gelir misin? Vatandaşların tepkisi üzerine yürümek zorunda kaldık" diyor.

Bu sırada bir kadının "Sayenizde!" diye bağırarak tepki gösterdiği duyuluyor.

Ardından da muhabir yayını kesmek zorunda kalıyor ve sözü merkeze bırakıyor.